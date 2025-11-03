Hakan Fidan: Gazze'de barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğinde, İstanbul'da 'Gazze' toplantısı düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Fidan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPMAYA HAZIRIZ"

Gazze'deki son duruma ilişkin konuşan Fidan'a "Türkiye, Gazze'de olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Türkiye'nin Gazze'ye asker gönderip göndermeyeceği ve orada nasıl bir görev üsteleneceği sorusunu yanıtlayan Fidan, "Elimizi taşın altına koymaya hazırız." dedi.

Bu konudaki diplomatik temasların ve çabaların sürdüğünü belirten Fidan, "Her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız." ifadeleriyle Türkiye'nin ateşkes konusundaki kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı.

"BURADA ÖNEMLİ OLAN, GÖREV TANIMI YAPILAN BİR GÜCÜN OLUŞTURULMASI"

Fidan, kendisine yöneltilen soruyu şu sözlerle cevapladı:

Teşekkür ederim. Uluslararası istikrar gücünün oluşumuyla ilgili, biliyorsunuz, çeşitli görüşmeler ve çalışmalar devam ediyor.



Burada ülkelerin üzerinde özellikle durduğu önemli bir konu var: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla meşruiyet çerçevesi çizilen, görev tanımı yapılan bir gücün oluşturulması meselesi.

"ISF'NİN GÖREV VE YETKİLERİNE GÖRE ÜLKELER KARARLARINI ŞEKİLLENDİRECEK"

Bu konuda yapılan birtakım çalışmalar var. Ancak şu kadarını söyleyebilirim: Görüştüğümüz ülkelerin ifade ettiği husus şu; bu tanımın içeriğine göre asker gönderip göndermemeye karar verecekler.



Yani Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) görev tanımı ve yetkileri ne olacaksa, buna göre ülkeler kararlarını şekillendirecekler. Görev tanımının, asker gönderecek ülkelerin kendi prensipleriyle ve politikalarıyla çatışması durumunda, bu ülkelerin asker göndermesinin zor olacağını düşünüyorum.

"BİZ BARIŞ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"

Türkiye'ye gelince; Cumhurbaşkanımız da müteaddit defalar ifade etti. Biliyorsunuz, Şarm El-Şeyh'te imza atan dört liderden biriydi Cumhurbaşkanımız. Bu açıkça şunu gösteriyor: Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız, her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırız.



Ancak burada da az önce ifade ettiğim gibi, ortaya çıkacak dokümanların ve çerçevenin bizim de açıkçası destekleyeceğimiz nitelikte olması önemlidir. Dolayısıyla bu konudaki diplomatik temaslarımız ve çabalarımız devam ediyor.

"SON DERECE KRİTİK BİR AŞAMAYA ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Varılan anlaşma kapsamında rehine ve mahkumların takasıyla insani yardımların girişi başlamış, İsrail güçleri ilk etapta belirlenen hatta geri çekilmiş ve Gazze'nin kuzeyine geri dönüşler gerçekleşmiştir.



Ancak mutabakatın harfiyen uygulanması konusunda, bildiğiniz gibi bazı sorunlar da yaşanmaktadır. İsrail, ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor ve insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde ulaştırılmasına engel oluyor. Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız.

"KALICI BARIŞIN TESİSİ YÖNÜNDEKİ ADIMLARI SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ"

Bugünkü toplantıya katılan ülkelerin ortak bir görüşü var; Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz. Ateşkesin sürmesini ve iki devletli, kalıcı barışın tesisi yönünde adımlar atılmasını da sonuna kadar destekliyoruz.



Bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Uluslararası toplumun da İsrail üzerindeki baskıyı devam ettirmesi gerekmektedir.

"İSRAİL, ATEŞKESTEN BU YANA 250'YE YAKIN GAZZELİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜR"

Değerli basın mensupları, İsrail, ateşkesin ilanından bu yana 250'ye yakın Gazzeliyi öldürmüştür. Filistinlileri provoke etmeye çalışan bu saldırılara bir an önce son verilmelidir. İsrail, insani yardımın ulaştırılması konusunda da üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir.



Mutabakata göre, günlük 600 insani yardım kamyonunun ve 50 akaryakıt tankerinin girişine izin verilmesi gerekmektedir. Ancak biz bu miktarın içeriye girdiğini açıkçası görmüyoruz. İsrail'in bu politikası nedeniyle insani yardımlar depolarda veya kamyonlarda beklemektedir.

"HAMAS, İRADESİNİ DEVRETMEYE HAZIR"

Değerli basın mensupları, toplantımızda ayrıca Gazze'nin yönetimi ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerle ilgili konuları da ele aldık. Hamas, Gazze'nin idaresini Filistinlilerden oluşacak bir komiteye devretmeye hazırdır. Söz konusu düzenlemeler, Filistin halkının haklarını koruduğu ölçüde zamana ve tahriklere dayanıklı hale gelecektir.



Önümüzdeki günlerde kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev tanımı ve oluşumuna ilişkin müzakereleri de bugün kendi aramızda görüştük. Bu sürecin, anlaşmanın arabulucuları ve Filistin tarafıyla uzlaşı halinde yürütülmesi gerektiği konusunda hemfikiriz.

"GAZZE'NİN TOPARLANMASINDA SOMUT ADIMLARIN HIZLA ATILMASI GEREKMEKTEDİR"

Bugün ayrıca, Gazze'de yeniden toparlanma ve yeniden imar faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle kış aylarının yaklaştığını da dikkate alarak, bu alanda somut adımların hızla atılması gerekmektedir. Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, aynı zamanda Filistin halkının umutlarının ve geleceğe dair inancının yeniden yeşermesi anlamına gelmektedir.



Toplantıya katılan ülkeler olarak bu konuyu da yakından takip edeceğiz. Katılımcı ülkeler olarak, Filistinliler arası uzlaşı çabalarının da bir an önce sonuç vermesini ümit ediyoruz. Bu yönde yapılan temasları olumlu karşılıyoruz. Filistinliler arasında sağlanacak birlik, Filistin'in uluslararası toplum nezdindeki temsilini de güçlendirecektir.

"SÜRECİ BALTALAMAK İÇİN BAHANELERE SIĞINMAYA GEREK YOKTUR"

Değerli basın mensupları, Orta Doğu geçmişte de krizlerle karşı karşıya kalmış, ancak her defasında barış ve istikrar üretebilmiş bir coğrafyadır. Bugün yedi ülke olarak, ortak sorumluluk bilinciyle bir araya geldik.



Buradan hep birlikte açık bir mesaj veriyoruz: Süreci baltalamak için temelsiz gerekçeler üretmeye, bahanelere sığınmaya gerek yoktur. Ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir.

"FİLİSTİNLİLERİN GÖSTERDİĞİ İRADE KARŞILIK BULMALIDIR"

Filistinlilerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır. Barışa giden süreç korunmalıdır. Bu yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Biz, bu erdemlere sahip ülkeler olarak, bu yolda yürümeye devam edeceğiz.



Toplantıya katılan tüm mevkidaşlarıma ve heyetlerine bir kez daha bu vesileyle en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ortak çabalarımızın, Gazze'de ve bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum.

"FİLİSTİN MESELESİNİN KABUL EDİLMİŞ TANIMININ DEĞİŞMEMESİ GEREKİYOR"

Bakan Fidan, soru-cevap kısmında "ABD öncülüğündeki Gazze planının, yerel yönetimin yerine geçecek geçici bir vesayet düzenine dönüşmesine yönelik çok ciddi endişeler dile getiriliyor Sayın Bakan. Bu anlamda, bugün bir araya gelen Müslüman ülkelerin dışişleri bakanları olarak hangi kırmızı çizgiler üzerinde uzlaştınız ki, Filistin halkı kendi kaderini tayin edebilmeye devam edebilsin ve bu hakkı baki olsun?" sorusunu, şu sözlerle yanıtladı:

Öncelikle, hangi doküman hazırlanırsa hazırlansın, hangi girişim yapılırsa yapılsın, birincisi; Filistin meselesinin uzun yıllardır yapılmış ve kabul edilmiş tanımının değişmemesi gerekiyor.



Günün sonunda 1967 sınırlarına dayalı coğrafya içerisinde Filistinlilerin bir devlet sahibi olması ve iki devletli çözümün hayata geçmesi, şu ana kadar Filistin sorununun hem uluslararası hukuk hem de pratik açısından tanımlanmış şeklidir.

"ATEŞKESİN DEVAMININ SAĞLANMASI BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ HUSUSTUR"

İsrail buna hiçbir zaman razı olmadı, olma yönünde de bir tavır içerisinde değil. Ancak uluslararası toplumun kahir ekseriyetinin kabul ettiği görüş bu, bizim de açıkçası desteklediğimiz görüş budur.



Dolayısıyla, Gazze'de vuku bulan insanlığa karşı suçların sona ermesi ve bir an önce ateşkesin devamının sağlanması, bizim birinci öncelik olarak desteklediğimiz husustur. Fakat bu, umarız geçici bir ara dönem olarak kalmaz. Çünkü Filistin meselesinin genel tanımının, bu süreç bahane edilerek değiştirilmesine izin vermemek gerekiyor.

"GAZZE'DE YENİDEN YAPILANMAYA İHTİYAÇ VARDIR"

Dolayısıyla burada diplomatik ihtimam ve dikkat gerekmektedir. Gazze'de yeniden yapılanmaya, yeniden inşaya ve nüfusun tekrar yerine dönmesine ihtiyaç vardır. Halkın yaralarının sarılması önemlidir. Fakat bunu yaparken, sizin de ifade ettiğiniz gibi, yeni bir vesayet düzeninin oluşmasını kimse görmek istemiyor.



Gazze'deki yeniden imar, huzur ve güvenliği sağlama yolunda atılan adımların, bu tür bir vesayet düzenine dönüşme ihtimaline karşı ülkelerin çekincelerini dile getirdiğini görüyoruz.

"BU SÜRECİN HER AŞAMASINDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Hakan Fidan, "Birçok ülke, az önce de değindiğiniz gibi, uluslararası istikrar gücünün Gazze’ye konuşlandırılması ve görev tanımının netleşmesi konusunda bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çıkması gerektiğini söylüyor. Bu konudaki görüşmeler tam olarak ne aşamada ve siz kararın içeriğinin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

Değerli arkadaşlar, bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Öncelikle bir taslak üzerinde genel bir mutabakatın sağlanması gerekiyor. Daha sonra Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından kabul edilmesi ve daimi üyelerden herhangi birinin veto etmemesi gerekiyor.



Biliyorsunuz, bu bir süreçtir. Bu sürecin her aşamasında biz, gerek Türkiye gerekse diğer paydaş ülkelerle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki hassas bir süreç. Bu süreçte oldukça dikkatli olmamız gerekiyor.



Filistin meselesinin çözümünde atılacak her türlü adım, bugünkü bir sorunu çözerken gelecekte yeni bir sıkıntıya sebep olacak yapısal bir zemini oluşturmamalıdır. Buna özellikle dikkat ediyoruz.

"FİLİSTİNLİLERİN YÖNETİMİNİ, FİLİSTİNLİLER YAPMALIDIR"

Fidan, kendisine yöneltilen "Hem Arap dünyası hem de İslam dünyası, Filistin'in idaresinin yine Filistinliler tarafından yürütülmesi gerektiğini savunuyor. Gazze'de yönetim anlayışı nasıl şekillenecek? Aynı şekilde, Filistinliler ve uluslararası toplum arasında bu konuda ortak bir anlayış belirlendi mi?" sorusuna ise şöyle karşılık verdi:

Bu konuda esas itibarıyla bizim aramızda bir anlayış birliği var. Gerek Filistinliler gerekse biz, bu hususta hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz.

Tabii, İsrail'in ve etkili olduğu diğer uluslararası aktörlerin farklı bir bakış açısı mevcut. Diplomaside yürütülen müzakereler, çekişmeler ve zemin oluşturma çabaları da esasen bu iki farklı görüşün bir araya getirilmesi amacıyla yürütülüyor.



Yazılacak metnin nasıl olacağı, kurulacak sistemin nasıl şekilleneceği ve kimin önceliklerinin ne ölçüde tatmin edileceği meselesi fevkalade önemlidir. Ancak bizim prensip olarak desteklediğimiz husus şudur: Filistinlilerin yönetimini Filistinliler yapmalı, Filistinlilerin güvenliğini Filistinliler sağlamalıdır.

"GEREK DİPLOMATİK GEREK KURUMSAL GEREKSE EKONOMİK OLARAK DESTEK VERİLMELİDİR"

Uluslararası toplum ise bunun hayata en iyi şekilde geçirilmesi için gerek diplomatik gerek kurumsal gerekse ekonomik olarak destek vermelidir.



Şimdi, bunu hayata geçirirken bazı ayarlamaların yapılması gerekiyor. Biz de diğer dışişleri bakanı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde, bu konuda nasıl daha yaratıcı adımlar atılabileceğini değerlendiriyoruz.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"