Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de katıldığı canlı yayında programında Ahmed Arpat ile Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı.

Fidan programda yaptığı açıklamada, terör örgütü SDG ile Şam yönetimi arasındaki ateşkesin uzatılabileceğini söyledi.

Suriye’de SDG ile Şam yönetimi arasındaki 4 günlük ateşkesin kritik bir süreçten geçtiğini belirten Fidan, DAEŞ mahkumlarının Suriye’den Irak’a taşınmasının sahadaki dengeleri etkilediğini vurguladı.

“Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var” diyen Fidan, diplomasi trafiğinin sürdüğünü ve Türkiye’nin çatışma istemediğini ifade etti.

Bakan Fidan ayrıca olumlu bir barış sürecinin başlatılacağını umduğunu dile getirdi.

ŞAM YÖNETİMİ OPERASYON BAŞLATIR MI?

Anlaşma sağlanamaması durumunda Ayn el-Arab, Kamışlı ve Haseke gibi bölgelere operasyon ihtimaline değinen Fidan, çözüm için diyalog vurgusu yaptı:

Umarım diyalog yoluyla çözülmesinde ciddi bir irade olur.

"MAZLUM ABDİ BİR MESAJ TAŞIYICI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG’nin çözülmesinin sürpriz olmadığını belirterek YPG’nin Arap nüfus yoğunluklu bölgelerdeki sosyolojik dinamikleri Türkiye’nin uzun süredir analiz ettiğini söyledi.

PKK-Kandil bağlantısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Mazlum Abdi mesaj taşıyıcıdır. YPG tamamen Kandil’e bağlıdır. Suriyeli olmayan PKK’lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar’daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. SDG Ankara'dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar.

GAZZE İÇİN BARIŞ KURULU

Gazze konusunda da önemli bilgiler paylaşan Fidan, Barış Kurulu bünyesinde iki komite kurulacağını açıkladı, Gazze’nin milli iradesini temsil edecek yönetim komitesi ve Gazze’nin sekreteryalığını üstlenecek yapı...

“Gazze acil konumuz. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir” diyen Fidan, Türkiye’nin Kızılay aracılığıyla kesintisiz yardım yaptığını, konteyner yerleşim çalışmalarının da gündemde olduğunu söyledi.