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    Hakkari'de PKK'nın hain tuzağı imha edildi

    Jandarma ekiplerinin geçiş güzergahına PKK'lı teröristlerce önceden döşenen uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, son anda fark edildi.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 08:08
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    Hakkari'de PKK'nın hain tuzağı imha edildi

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Hakkari'nin Oğul Köyüne bağlı Ağaçsız mevkisinde operasyon düzenlendi.

    Operasyonda arazi arama-tarama faaliyeti yapan ekipler, teröristlerce önceden yerleştirilen uzaktan komutalı 2 RPG-7 antitank mühimmatına 4 pil bloğu ile bağlantı yapılmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit etti.

    İMHA EDİLDİ

    Bunun üzerine bölgeye uzman ekipler çağrıldı. Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından, EYP düzeneği kontrollü bir şekilde imha edildi.

    Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar ise devam ediyor.

    Hakkari de PKK nın hain tuzağı imha edildi #1

    Hakkari de PKK nın hain tuzağı imha edildi #2

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