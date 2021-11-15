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    Halter Şampiyonası'nda, Türkiye'yi Muhammed Kaan Aktürk temsil edecek

    3 yıldır Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'na hazırlanan Aktürk, Tiflis'te Türkiye'yi temsil edecek.
    • AA
    • 15.11.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 14:36
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    Halter Şampiyonası'nda, Türkiye'yi Muhammed Kaan Aktürk temsil edecek

    Gürcistan'da 27 Kasım'da Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nı başlayacak.

    Şampiyona'da Türkiye'yi, milli sporcumuz Muhammet Kaan Aktürk temsil edecek.

    3 yıldır Dünya Şampiyona'sına 3 yıldır hazırlanan Aktürk, hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.

    "HEDEFİM, MARŞIMIZI DÜNYADA DİNLETMEK"

    Muhammed Kaan Aktürk, "Şampiyonada ilk hedefim; kürsüye çıkmak, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyada dinletmek. Beni destekleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve antrenörlerim Yasin Aydın ile Mesut Yılmaz'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Halter Şampiyonası nda, Türkiye yi Muhammed Kaan Aktürk temsil edecek #1

    Halter Şampiyonası nda, Türkiye yi Muhammed Kaan Aktürk temsil edecek #2

    Halter Şampiyonası nda, Türkiye yi Muhammed Kaan Aktürk temsil edecek #3

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