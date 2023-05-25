ensonhaber.com

Türkiye 28 Mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayımda.

Sahada çalışmalar devam ederken siyasiler de katıldıkları yayınlarda gündemi değerlendiriyor.

Seçim sürecinin başından itibaren birbirinden önemli konukları ile yayınlar yapan Ensonhaber.com YouTube kanalında Gündem Özel programı sandığa 2 gün kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ı konuk etti.

Dağ, gündeme ilişkin soruları yanıtlarken muhalefete yüklendi.

Seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını, böylelikle kaybeden olmayacağını belirten Dağ, muhalefete de yüklendi.

Seçimi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasıyla CHP'nin en büyük kazancının Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak olacağını söyleyen Dağ şöyle konuştu:

"4 tane televizyon kanalı var, kendi sözcüsü gibi hareket eden. Bunlar CHP’nin genel merkezi gibi bir çalışma içindeler ve oranın sözcülüğünü yapıyorlar.



Gazeteciler oranın sözcülüğünü yapıyor hatta zaman zaman tetikçiliğini yapıyor, Muharrem ince olayında olduğu gibi. Orada yaptıkları yayınlarla ve yalan yanlış anketlerle, sosyal medyadaki yalanlarıyla o kitleyi aldattılar, o kitleyi kandırdılar ve kandırdıkları o kitle seçim gecesi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



Hayal kırıklığı yaşayan kitlenin tamamını depremzedeler yapmaktan ziyade CHP’ni bu hale getirenlere yapması lazım, genel başkan ve yardımcılarına yapmaları lazım. Genel başkanıda yardımcılarında kim olduğunu herkes biliyor. Bu organizasyonu kimlerin yaptığını herkes biliyor.



CHP seçmeni için bir şans var, biz şunu söylüyoruz her zaman ‘Biz kazandığımızda kimse kaybetmeyecek’ CHP’nin en büyük kazancı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak olacak.



Gelin Cumhurbaşkanımızı hep beraber seçelim, uluslararası arenada bu ülkenin hukukunu daha ciddi anlamda savunma imkanı bulsun, bu ülke de Kılıçdaroğlu'ndan kurtulsun. Biz Kılıçdaroğlu'ndan memnunuz ama bu ülke siyaseti için kayıptır."