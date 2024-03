Hamza Dağ, Ensonhaber'e konuk oldu: İzmir değişim istiyor Ensonhaber Youtube kanalında özel açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, özellikle gençlerden yoğun ilgi gördüğünü ve ilk kez oy verecek olan gençlerin de kendisini desteklediklerini söyledi.

Yerel seçimde halkın nabzını yoklayan Ensonhaber, Youtube kanalında da projeleriyle ön plana çıkan isimleri ağırlıyor.

Bu isimlerden biri de Cumhur İttifakı'nın iddialı adaylarından biri olan Hamza Dağ oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi için büyük bir umut vadeden, kentin sorunlarına çözüm olacak projeler hazırlayan Dağ, gencinden yaşlısına herkes tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bölge halkından büyük destek alan Hamza Dağ, programda projelerine değinerek samimi açıklamalarda bulundu.

Sözlerine ilk olarak 12 yıllık İzmir görevini anlatarak başlayan Dağ, milletvekilliği dönemine değindi.

"İnsanların derdiyle dertlenmeye gayret ettim"

Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de adım adım gezdim. İnsanların derdiyle dertlenmeye gayret ettim. Üzerine de bu süreçte İzmir'e olan sevgimiz, İzmir'i biliyor olmamız ve insanların da bizi biliyor olması işimizi kolaylaştırır.

Projelerimizi hazırladığımızda da İzmir'i bildiğimiz, meselelerine hakim olduğumuz, İzmirli hemşehrilerimiz tarafından çok açık şekilde anlaşıldı. Dolayısıyla keyifli bir kampanya süreci geçiriyoruz."

"Hizmet talebi fazlasıyla görüyorum"

Sahada karşılaştığı manzaraları da anlatan Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

Hizmet talebi fazlasıyla görüyorum. İzmir'de hemen her gün 'Bu sefer sana Hamza Ağabey', 'İlk kez size oy vereceğiz', 'İlk oyum size' tepkileriyle çokça karşılaşıyoruz.



4 defa milletvekili olarak kampanyanın içerisindeydim. İzmir'de bu sefer yerel anlamda, belediyecilik anlamında hizmet isteyenin bolca olduğunu görüyoruz. Bu da tabi kampanyayı daha elverişli noktaya götürüyor, biz de zaten hizmet endeksli olsun istiyoruz. İzmir'in de buna ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Rakiplerimiz de bu eksende süreçte yürütmediler bugüne kadar.



Ama İzmir'in talebi tamamen hizmete dönük. Tertemiz bir İzmir olsun istiyoruz. Ara sokaklarına kadar asfalt kalitesinin çok düşmüş olduğu bir İzmir, Türkiye'nin en pahalı suyunu da kullanmak istemiyor. Bunu yapacağımızı ifade ediyoruz.

"İzmir'in trafik diye bir sorunu kalmayacak"

Bir diğer ele alınan sorun da ulaşım…

Dağ, bu sorunu nasıl çözeceklerini şöyle anlattı:

Birkaç tane alternatif işlerimiz var. Biri yeni çevre yolu. Bunu hayata geçirmemiz lazım. Bir bölgesini ciddi anlamda rahatlatacak.



Bunu yanında 16 tane battı-çıktı köprülü kavşak yaparak trafiği rahatlatmamız lazım. Bir iki yere de alternatif yol çalışmamız var. Bunların trafiği çok rahatlatacağını düşünüyorum. Hayata geçirdiğimizde İzmir'in trafik diye bir sorunu kalmayacak.

"25 yılda sosyal konut üretilmedi İzmir'de"

Deprem ülkesi olan türkiyede izmirde kentsel dönümüşüme de değinen dağ:

Kentsel dönüşüm olmazsa olmazımız. 25 yıldır her 5 yılda 5 bin konut dönüşmüş olsaydı, şu an 125 bin konut dönüşürdü. 5 yılda dönüşmesi gereken konutların tamamını dönüştüremeyeceğimi de biliyorum. Burada bir 50 bin tane sosyal konut üreteceğiz. 5 yıl İzmir'de oturma şartı koşacağız İzmir Konut AŞ ile. Bu sayede bir yandan bazı bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacağız.



İzmir Konut AŞ’yi gelince kuracağız. İlk etapta bu sosyal konut projesi, İzmir'de evi olmayan, kirada olan ve yeni evlenecek gençler için yapacağımız bir iş. 25 yılda sosyal konut üretilmedi İzmir'de. Bunu yaptığımızda şehir içi rahatlayacak. Bir yerden başlarsak gerisinin geleceğini düşünüyorum.

"Nisanda mazbata alınca çok zamanımız yok"

İzmir’in en büyük sorunu ise koku problemi. Bu sorunu da nasıl çözeceklerini de anlatan Dağ, şöyle konuştu:

"Öncelikle Çiğli arıtma tesisini ilk 3 fazını rehabilite edeceğiz, 4. fazını da modernizasyon sağlayacağız. Bununla birlikte oradan Körfez'e giren sızıntıyı ortadan kaldıracağız. Herhalde önceliğe almadılar. Biz önceliğimize alacağız. Nisanda mazbata alınca çok zamanımız yok, bu yazdan itibaren önemli hamleler yapacağız."

"1 yıl önceki çalışamalar devam ediyor"

Altyapı için hazırlanan projelere değinen Hamza Dağ:

"Son dönemde altyapı çalışması yapılma başandı ama çok yavaş gidiyor. Kemeraltı'nı gezdiğimizde 1 yıl önceki çalışamalar devam ediyor. Birçok işi çözmemiz lazım. Çok işimiz var. Yağış olduğunda baskınlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bir taraftan ulaşımla ilgili işleri çözmemiz lazım, altyapıyla ilgili işleri çözmemiz lazım. Asfalt kalitesini artırmamız lazım. Kentsel dönüşüm yapıncaya kadar kent estetiği alanında adımlar atmamız lazım.

5 senede hepsi kolay olmayacak ama biz 2-3 sene içerisinde önemli düzeyde dönüşüm olduğunu, hizmet anlamında ciddi bir değişim olduğunu ortaya koyacağız. Biz İzmir'i seviyoruz. Her yerde söylerim. İzmiri'n marka değerini aşağıya düşürecek söylemler içinde olmayacağımı söylerim."

"Gecenin geç saatlerinde yine o caddelerde dolaşan bir Hamza Dağ görecekler"

Gençlerle olan iletişimine ve sahada gördüğü ilgiyi de anlatan Dağ:

"Gençler bizim en çok oy alacağımız yer olacak. İzmir'de şunu çok net görüyorum. Genel seçimde muhalefete oy veren gençler, ciddi bir hayal kırıklığı içindeler. Bizim iletişim konusunda ve samimiyet konusunda problemimiz yok. Ama onlar da çok samimiler. Belediye otobüsünde beni görüp inen gençlerle karşılaşıyoruz. Üniversitelerin olduğu kafelere gidiyorum.

Gençlerle ilgili ayrı lansman yaptık. Gençlerle ilgili kütüphane konusu, her ilçede oluşturacağımız olimpik yüzme havuzları, ilk bine giren gençlere 50 bin lira burs sağlama… Üniversiteyi ilk sene kazanan gençlere can suyu sağlayacak 10 bin TL’lik destek vereceğiz. Her şeyin ötesinde onlar bizden samimiyet görecekler. İletişimimiz hep aynı olacak. Gecenin geç saatlerinde yine o caddelerde dolaşan bir Hamza Dağ görecekler."

"Önce bir şeylere başlamak zorundayım"

Seçimden sonraki süreci anlatan ve tatil yapan başkanlardan olmayacağını belirten Hamza Dağ, "1 Nisan’dan sonra tatil yapamayacağız. Sistem kurcağız. Yapılacak işler varken ben yapmayıp tatile gidersem aklım rahat olmaz. Kafanız rahatsa her yer size tatil. Önce bir şeylere başlamak zorundayım." ifadelerini kullandı.

"İşten çıkarma gibi düşüncemiz olamaz"

Göreve geldikten sonra belediye işçilerini işten çıkarmak gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Dağ, sözlerine şöyle son verdi:

"Belediye çalışan emekçiler için bizim işten çıkarma gibi düşüncemiz olamaz. Biz çok çalışacağımız için çok çalışmak zorunda olduğumuz için çalışan herkese başımızın üstünde her zaman yer var.

Ben çok çalıştığım gibi ekip de çok çalışmak zorunda. Bu sebeple neyle karşılaşacağımı biliyorum. Enkaz devralacağımızı bilmemize rağmen enkaz devraldık demeyeceğiz."