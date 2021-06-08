Hamza Dağ: Muhalefet salgında siyasi fırsatçılık peşinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefetin sürekli erken seçim çağrısı yaptığını hatırlatarak, halkın erken seçim gibi bir gündeminin olmadığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV canlı yayınına konuk oldu.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Hamza Dağ, muhalefetin sürekli yaptığı erken seçim çağrılarına da değindi.

ERKEN SEÇİM YANITI

AK Partili Hamza Dağ, "Muhalefet bir seçim kaybettikten sonra birkaç gün bekliyor, sonra da 'erken seçim' diye söylenmeye başlıyor. Erken seçim söylerken kendi içlerinde seçime yönelik hazırlıkları var mı? Buna baktığınızda böyle bir durumun da olmadığını görüyoruz. Ülkenin, halkın da böyle bir gündemi yok. Muhalefet burada salgında siyasi fırsatçılık peşinde." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK KADAR CESUR DEĞİL"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortak aday açıklamasını da değerlendiren Hamza Dağ, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacak kadar cesur olduğunu düşünmüyorum." dedi.

ANAYASA HAZIRLIKLARI

Hamza Dağ, AK Parti'nin anayasa hazırlıklarına ilişkin ise "Bir masa etrafında bizim anlaşmamız gerekiyor. MHP'ninki hazırlandı, bizimki hazırlandı. İkisinin ortak bir çerçevede birleştirilmesi için çalışma sürüyor." dedi.

SALGIN KISITLAMALARINDA ESNEME İÇİN TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ

Koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili Hamza Dağ'dan önemli bir açıklama geldi.

AK Partili Dağ, temmuz ayı ile yeni bir sürece girilebileceğini söyledi.

Hamza Dağ, "Bu konu kabine toplantılarında etraflıca konuşuluyor. 1 Haziran'dan itibaren geniş kapsamlı bir açılma oldu. Açılma ile birlikte esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördüm. Aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte hepimizi daha farklı bir süreç bekliyor." dedi.