AK Parti'nin çabalarının meyvelerini vermeye başladığına dikkat çeken Hamza Dağ, nisan ve mayıs ayları itibarıyla ekonomide bir rahatlama olacağını söyledi.

CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Elektrik faturalarına ilişkin konuşan Hamza Dağ, enerji bağımlılığının azalması gerektiğini söyledi.

Enflasyona bağlı olarak artan maaliyetlerin birkaç ay içerisinde düzeleceğine dair açıklama yaptı.

"CHP'NİN BU KÜLTÜRÜ YIKMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hamza Dağ, enerjide dışa bağımlılığa karşı duranların CHP ve zihniyeti olduğuna dikkat çekerek, "Şimdi askıda fatura diye bir düzenleme yapılmıştı. Askıda ekmek, yardım çalışması bu da benzer bir çalışma, yardımlaşmanın bu toprakların bir kültürü olduğunu iyi biliyoruz ve CHP’nin bu kültürün yıkmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

KÜRESEL ÇAPLI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Hassasiyetli olarak vicdanlarıyla hareket edeceklerini ve üstlerine düşenleri yapacaklarını söyleyen Hamza Dağ, ekonomi gibi küresel çaplı sorunları 2 ay içerisinde düzelteceklerine dikkat çekti.

Hamza Dağ: Nisan, Mayıs ile birlikte rahat nefes alacağız VİDEO



"2 AY İÇERİSİNDE DÜZELTECEĞİZ"

Enflasyona dikkat çeken Dağ, "Bu meseleyi biz çözeceğiz başkası çözemeyecek. 20 yıldır bu ülkenin en temel sorunlarını ortadan kaldırdıysak, küresel çaptan kaynaklanan sorunları 2 ay içerisinde düzelteceğiz.

"NİSAN, MAYIS İLE BİRLİKTE RAHAT NEFES ALACAĞIZ"

İhracatımız artıyor büyümemiz hep ileriye doğru gidiyor. Kendi açımızdan baktığımız zaman sanayimizin sürekli büyüyen rolü bilgi ve teknolojilerinde hizmet sektörü anlamındaki hususlarda çabalarımız meyvelerini vermeye başladı turizm önemli bir gelir kapısı haline gelmesiyle nisan, mayıs ile birlikte rahat bir nefes alacağız." ifadelerini kullandı.