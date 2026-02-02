Hasan Ufuk Çakır emeklilerden özür diledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemde siyaset arenasının en renkli ismi, kuşkusuz Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır oldu.

9 Aralık’ta sık sık politikalarını eleştirdiği için hedef haline geldiği CHP’den istifa eden Çakır, 7 Ocak’ta AK Parti’ye katıldı.

Katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterine asker selamı durması, AK Parti'ye katıldığı grup toplantısındaki konuşması gibi birçok hareketi gündem olan Çakır, son olarak emekli maaşı konusuna değindi.

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkartan kanun üzerinden başlayan toplumsal tartışmaya katılan Çakır'ın "Emekli maaşının üzerinde tepinip duruyorsunuz, İsviçre'de yaşamıyorsunuz." açıklaması, büyük tepki topladı.

EMEKLİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Tepkiler karşısında geri adım atan Çakır, yazılı bir açıklama ile emeklilerden özür diledi.

Çakır şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ülkeleri tedirgin eden gelişmeler; halen devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı; İran'ın iç olayları ve ABD'nin Orta Doğu'ya en büyük savaş gemisini yollaması... Diğer yandan Kıbrıs açıklarında doğalgaz çıkarma bahanesiyle oluşturdukları konsorsiyum ile ülkemizi bertaraf etme çabaları; bir yanımızda Ermenistan, diğer yanımızda zayıf anımızı fırsat kollayan Yunanistan ve hemen yanı başımızda yaşanan Gazze olaylarının her an ülkemizi de kapsayacak, çıkması olası bir savaş ihtimali varken; buna ek olarak Mersin'de yaşanan sel felaketi ile çalışmalarımızı sürdürürken; bu çok zor şartlar İçerisinde belirlenen emekli aylığı hususunda söylediklerim ne yazık ki saptırılmıştır.

"TEPİNME KELİMESİNİ MUHALEFET İÇİN KULLANDIM"

Ben, konunun muhalefet tarafından çok fazla dejenere edildiğini belirtmek amacıyla 'tepinme' kelimesini kullandım.

Yani muhalefet, kendi belediyelerindeki çalışanlarına veremediği parayı, ülke koşullarını göz ardı ederek siyasi malzeme konusu yapıp üzerinde tepiniyorlar demek istedim. Eğer konuşmam yanlış anlaşıldıysa, tüm emeklilerimizden içtenliğimle özür diliyorum.

Bizler emeklilerimizin çektiği sıkıntıların sonuna kadar farkındayız ve her zaman onların destekçisi olmaya devam edeceğiz."

ÇAKIR'IN TEPKİ ÇEKEN KONUŞMASI

Çakır, emekli maaşı konusunda yaptığı açıklamada "20 bin lira emekli maaşının üzerinde tepinip duruyorlar, kardeşim sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var, şurada Ermenistan var, aşağıda Suriye var, tepene binmiş işgal güçleri hazır bekliyor, şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim namusuma bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz?" demişti.