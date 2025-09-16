Hatay'da balıkçılar 'vira bismillah' diyerek mavi sulara açıldı

Balıkçılar 'vira bismillah' dedi...

6 Şubat 2023'teki depremlerde 80 santimetre çökme yaşanan ve onarım çalışmaları tamamlanan İskenderun Balıkçı Barınağı'ndan yeni av sezonuyla birlikte ikinci kez denize açılan balıkçılar, protokol üyelerinin dualarıyla uğurlandı.

"DEVLETİMİZ BALIKÇILARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Programda mehteran konseri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, balıkçıların yeni sezona umutla başladığını belirterek, "Bugün av yasağının kalktığı, ‘vira bismillah' diyerek mavi denizlerimize açıldığımız gün. Balıkçılarımız Akdeniz'in haşin dalgalarıyla mücadele ederek hem rızıklarını kazanıyor hem de ülkemize istihdam ve üretim sağlıyor. Devletimiz, balıkçılarımıza her alanda destek olmaya devam ediyor." dedi.

Masatlı, Türkiye'nin Orta Doğu ile ticari ilişkilerine de değinerek, "Baas yönetimi döneminde kullanamadığımız ticaret güzergahları vardı. Ancak Suriye'de yeni bir yönetim var. Bu yeni yapı ile yakın temas halindeyiz. İnşallah en kısa sürede başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'nun tüm ülkelerine, burada üretilen balık ve diğer ürünleri ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

BALIK EKMEK İKRAM EDİLDİ

Konuşmanın ardından Masatlı, vatandaşlara ve protokol üyelerine balık ekmek ikram etti.

Sezon heyecanını dile getiren 21 yaşındaki balıkçı Emre Sağlamtaş ise "Sezon açılmadan günler önce hazırlıklar başlıyor. Denize çıkıyor, iki gün, bir gece kalıyoruz. Genelde mercan, gümüş ve karides yakalanıyor. Bu mesleği babamdan öğrendim, yaklaşık otuz yıldır balıkçılık yapıyor. Sezon açılışı için Mersin'den buraya geldim. Rast gelsin, vira bismillah." diye konuştu.