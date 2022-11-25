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    Hatay'da denizde hortum paniği

    Samandağ'da etkili olan yağış sonrasında denizde hortum oluşurken o anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
    • 25.11.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 17:01
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    Hatay'da denizde hortum paniği

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde uzun süredir yağış etkisini gösteriyor.

    Su baskınlarına ve rüzgara sebep olan yağışlar kentte hayatı olumsuz etkiliyor.

    Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde, etkili olan yağışların ardından denizde hortum oluştu.

    O anlar kayıt altına alındı

    Çevredekiler, yaşanan hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Hasara sebep olmadı

    İHA'nın haberine göre hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.

    Hatay'da denizde hortum oluştu VİDEO

    Hatay da denizde hortum paniği #1


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