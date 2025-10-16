Hatay'da saka kuşu kaçakçılığına 10 milyon 897 bin TL ceza

Hatay'ın Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan bin 431 saka kuşu ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilen saka kuşlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yumaklı, kuşların doğal ortamına salındığını ve sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL ceza uygulandığını duyurdu.

"SORUMLULARA TOPLAM 10 MİLYON 897 BİN TL İDARİ PARA VE TAZMİNAT CEZASI UYGULANDI"

Bakan İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Hatay’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizin ortak çalışmasıyla 1431 adet saka kuşu yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenirken ele geçirilerek, doğal ortamına salındı. Sorumlulara toplam 10 milyon 897 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı. Yaban hayatını ve biyolojik çeşitliliğimizi korumak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.