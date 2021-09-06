Hatay'da Suriye kaynaklı petrol sızıntısı temizleniyor

Ekipler, sahil boyunca petrol sızıntısının yol açtığı kirliliği ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında petrol sızıntısına karşı harekete geçildi.

Suriye kaynaklı sızıntıya karşı başlatılan temizlik çalışmaları, hem açık denizde hem de sahilde devam ediyor.

PETROL KİRLİLİĞİNE KARŞI SEFERBERLİK

Seyit Onbaşı Gemisi ile çok sayıda römorkör, Samandağ açıklarında temizlik çalışmalarına katılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de kıyıdaki çalışmaları sürüyor. Öte yandan, sahil boyunca kirlilik gözleniyor.

KKTC, İSKENDERUN VE MERSİN KIYILARINDA ÖNLEMLER ALINDI

Geçen hafta Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İskenderun Körfezi ve Mersin kıyılarında önlemler alınmaya başlanmıştı.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları sürüyor ViDEO