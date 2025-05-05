Hayrünnisa Gül'den Dilek İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Haber Merkezi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları derinleşerek devam ediyor.

Bu süreçte Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Tutukluluğu devam eden İmamoğlu için CHP'nin başlattığı sokak hareketleri ve mitingler de devam ediyor.

HAYRÜNNİSA GÜL ARADI

Bu süreçte İmamoğlu Ailesi'ne sürpriz bir destek geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, Dilek İmamoğlu'nu aradı.

DESTEK VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Gül, telefonda görüştüğü Dilek İmamoğlu'na desteklerini iletti. İmamoğlu ile konuşan Gül, geçmiş olsun dileğinde de bulundu.