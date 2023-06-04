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28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde sandıklardan çıkan sonuçlar muhalefette dengeleri bozdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,18 oy alırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,82 oy aldı.

Bu sonuçların ardından muhalefette değişim sesleri yükselmeye başladı.

İyi Parti ve CHP'nin ardından Kandil'in siyasi uzantısı HDP de kurultay sürecine girdi...

HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Medya Haber'de seçim süreci hakkında itiraflarda bulundu.

Hedeflerine ulaşamadıklarını belirten Buldan, kampanya sürecini de iyi yönetemediklerini söyledi.

Mithat Sancar da, yapılacak kurultayda eş başkan adayı olmayacaklarını duyurdu.

Sancar, şu ifadeleri kullandı:

Buldan da şu ifadeleri kullandı:

Seçimin ertesi günü yaptığımız açıklamayla partiyi kongreye götüreceğimizi ilan ettik. Hedeflerimiz gerçekleşmediği için kurullarımızla yaptığımız toplantılardan sonra partimiz kongreye gidecektir.



Bu mücadelenin her aşamasında üzerime düşen ne görev varsa yapmaya hazırım, ancak bütün eleştirileri göz önünde bulundurarak bu kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşıma vermekten büyük bir onur duyarım. Kongre sürecinde herhangi bir karar mekanizmasında da yer almayacağım.