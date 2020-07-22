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    Görevden uzaklaştırılan HDP'li Mehmet Demir tutuklandı

    Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 19:29
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 19:29
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    Görevden uzaklaştırılan HDP'li Mehmet Demir tutuklandı

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Ekim 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve görevinden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, HDP il binasından çıkarken İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

    SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUYLA TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan Mehmet Demir Diyarbakır’a sevk edildi.

    Demir, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Diyarbakır’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Görevden uzaklaştırılan HDP'li Mehmet Demir tutuklandı #1

     

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