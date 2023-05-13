HDPli Pervin Buldan'dan bir terör sinyali daha

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Seçimlere bir gün kala siyasi arenadaki hareketlilik devam ediyor.

PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi masalarına dahil eden muhalefet ittifakı yurdun büyük bir kesiminden tepki aldı.

Bebek katili Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaracağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'lilerin terör desteğine ses çıkarmamaya da devam ediyor.

Bunlardan birinin örneği de Van'da yaşandı.

PKK taşeronu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan destekçilerine hitap etti.

Buldan bu kez de, "terör" bağlantısı nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarına arka çıktı.

Buldan, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde, terör destekçisi belediye başkanlarının yeniden görevlerine getirileceğini duyurdu.

Buldan şöyle devam etti;

İnanıyorum ki sizin iradeniz olan Van halkının iradesi olan Bedia Gökçe Ertan ve Mustafa Avcı arkadaşımız yarından sonra kendi görevlerine sizin iradenizle bir daha gelecekler.