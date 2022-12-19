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- HDP'li Semra Güzel’in tutukluluk hali devam edecek
HDP'li Semra Güzel’in tutukluluk hali devam edecek
- 19.12.2022 - 14:42
- Güncelleme : 19.12.2022 - 15:28
HDP Milletvekili Semra Güzel ve Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın birlikte çekilmiş fotoğrafı tespit edildi.
Yaşanan gelişmenin ardından hakkında fezleke hazırlanan Güzel'in, TBMM'deki dokunulmazlığı kaldırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel hakkında soruşturma başlattı.
Kaçmaya çalışırken yakalandı
Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçildi.
Yapılan çalışmalar sonucu HDP'li Semra Güzel, Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla yakalandı.
İlk duruşma görüldü
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in "örgüte üye olmak" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
Avukatlar salonda hazır bulundu
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Güzel, SEGBİS yöntemiyle katılırken sanık avukatları salonda hazır bulundu.
Avukat kovuşturmanın durdurulmasını talep etti
Güzel’in avukatı, mahkeme heyetinden kovuşturma aşamasının durdurulmasını talep edildi.
Duruşma 20 Şubat'a ertelendi
Bunun üzerine mahkeme başkanı, bir sonraki celse durdurulma talebinin değerlendirileceğine oy birliğiyle karar verildiğini söyledi.
İHA'nın haberine göre, ara kararını açıklayan heyet, sanık Güzel’in tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki celseyi 20 Şubat’a erteledi.