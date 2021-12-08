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- HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' cezası
HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' cezası
HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, Meclis'te, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri nedeniyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 21:49
- Güncelleme : 08.12.2021 - 22:16
TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, TBMM Genel Kurulu'nda söz almak üzere kürsüye çıktı.
HDP'Lİ VEKİL KÜRSÜDEN 'KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK' DEDİ
Maçin, konuşması esnasında, "Kürdistan’a özgürlük" ifadesini kullandı.
Maçin’in bütçe görüşmelerindeki konuşmasındaki sözleri tepkiye neden oldu.
HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' VİDEO
3 BİRLEŞİMDEN ÇIKARILDI
Tutanakların incelenmesinin ardından bu sözün tutanaklardan çıkarılmasına, Maçin’e de İçtüzük kurallarına aykırılıktan 3 birleşim çıkarma cezası verilmesi Genel Kurul oyuna sunularak kabul edildi.
GENEL KURUL SALONUNDAN DA ÇIKMAYA DAVET EDİLDİ
Oylamanın ardından Maçin, Genel Kurul salonu dışına çıkmaya davet edildi.
Maçin Perşembe, Cuma ve cumartesi günkü genel kurul oturumlarına katılamayacak.