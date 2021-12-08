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    HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' cezası

    HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' cezası

    HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, Meclis'te, "Kürdistan'a özgürlük ve iktidara geleceğiz" sözleri nedeniyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 21:49
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 22:16
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    TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

    HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, TBMM Genel Kurulu'nda söz almak üzere kürsüye çıktı.

    HDP'Lİ VEKİL KÜRSÜDEN 'KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK' DEDİ

    Maçin, konuşması esnasında, "Kürdistan’a özgürlük" ifadesini kullandı.

    Maçin’in bütçe görüşmelerindeki konuşmasındaki sözleri tepkiye neden oldu.

    HDP'li vekile TBMM'de 'Kürdistan'a özgürlük' VİDEO

    3 BİRLEŞİMDEN ÇIKARILDI

    Tutanakların incelenmesinin ardından bu sözün tutanaklardan çıkarılmasına, Maçin’e de İçtüzük kurallarına aykırılıktan 3 birleşim çıkarma cezası verilmesi Genel Kurul oyuna sunularak kabul edildi.

    GENEL KURUL SALONUNDAN DA ÇIKMAYA DAVET EDİLDİ

    Oylamanın ardından Maçin, Genel Kurul salonu dışına çıkmaya davet edildi.

    Maçin Perşembe, Cuma ve cumartesi günkü genel kurul oturumlarına katılamayacak.

    HDP li vekile TBMM de Kürdistan a özgürlük cezası #1

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