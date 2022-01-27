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    Hilmi Türkmen, karla mücadele eden personele balık ziyafeti verdi

    Hilmi Türkmen, karla mücadele eden personele balık ziyafeti verdi

    İstanbul'u esir alan kar yağışı sırasında Üsküdar'da aralıksız mücadele veren personeller, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in balık ziyafetinde buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 10:43
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    Geçtiğimiz haftadan bu yana İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yoğun kar sırasında balıkçıya giderken, birçok ilçe belediyesi karla mücadele çalışmalarına ağırlık verdi.

    Üsküdar'da da kar yağışı sırasında çok sayıda personel gecesini gündüzüne katarak çalıştı.

    PERSONELE BALIK ZİYAFETİ

    Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, evlerine gitmeden saatlerce karla mücadele eden personeller için balık ziyafeti verdi.

    Hilmi Türkmen, karla mücadele eden personele balık ziyafeti verdi VİDEO

    "ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

    O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Başkan Türkmen, "4 gündür, günde 18 saat mesai 3-4 saat uykuyla çalıştılar. Birçoğu eve bile gidemedi ama açmadık cadde, sokak bırakmadılar. Sokaktaki her bir can için canla başla çabaladılar. Üsküdar’ımızın gönül elçileri ile balık ziyafetinde buluştuk, teşekkür ettik. Allah sizden razı olsun!" ifadelerini kullandı.

    Hilmi Türkmen, karla mücadele eden personele balık ziyafeti verdi #1

    Hilmi Türkmen, karla mücadele eden personele balık ziyafeti verdi #2

    Hilmi Türkmen, karla mücadele eden personele balık ziyafeti verdi #3


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