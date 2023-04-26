Hilmi Türkmen müjdeyi paylaştı: Yarısı devletten, yarısı ilave yeni imardan İstanbul'un yeniden dönüştürülmesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yarısı Bizden' kampanyasını açıklamıştı. Bu kampanyaya ek olarak Üsküdar Belediyesi, 'Yarısı İlave Yeni İmardan' kampanyasını hayata geçirdi.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinin üzerinden 2.5 ay geçti.

Bu depremin ardından gözler İstanbul'da yaşanması ihtimali olan depreme çevrildi.

11 ili vuran deprem felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde durduğu kentsel dönüşüm çalışmalarının önemi bir kez daha anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yarısı Bizden' kampanyasını duyurdu

Yaşanabilecek yıkımın boyutlarından kaçınmak için hızlı bir kentsel dönüşüm projesi devreye sokuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle İstanbul'da yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları baz alınarak planlanan "Yarısı Bizden Kampanyası" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Bir hamlede Üsküdar Belediyesi'nden

Kentsel dönüşümde projeler bir bir duyurulurken bu kapsamda bir hamle de Üsküdar Belediyesi'nden geldi.

Duyuruyu Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından yaptı.

'Yarısı İlave Yeni İmardan' kampanyası

Hilmi Türken 'Yarısı Bizden' kampanyasına ek olarak 'Yarısı İlave Yeni İmardan' kampanyasının hayata geçirileceğini duyurdu.

Üç müjde paylaştı

Üç müjde açıklayan Türkmen, ilk olarak 13 merkez mahallesinde artı 1 kat imar formülünün geliştirildiğini söyledi.

Yeni imar düzenlemesiyle, 800 m2 birleşen parseller (2-3 apartman) altları 'ortak otopark' olacak şekilde dönüşebilecek.

Bu birleşimden dolayı kazanılan 1 kat fazla imar kullanımı ile kentsel dönüşüm çok daha kolay hale gelmesi hedefleniyor.

10 bin metrekareden büyük parselleri belediye bölecek

Hilmi Türkmen ikinci müjdenin ise boğaz bölgesindeki 16 mahalleyi kapsadığını duyurdu.

10 bin metrekareden büyük parsellerin artık belediye tarafından bölünüp, küçültüleceğini söyleyen Türkmen, böylelikle bir hak kaybının yaşanmayacağını belirtti.

%40'lık imar artışıyla kolayca dönüşebilecek

Hilmi Türkmen üçüncü müjdenin ise, Kısıklı, Bulgurlu, Cumhuriyet ve Ünalan gibi mahalleleri kapsadığını açıkladı.

Bu mahallelerdeki 49 ayrı site ve bu sitelerin dışındaki, bölgede 1200 m2'yi toplayan herkes, %40'lık bir imar artışını elde ederek kolayca dönüşebilecek.

"Yarısı devletten, yarısı ilave yeni imardan"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Sn. Cumhurbaşkanımız, YARISI BİZDEN diyerek kentsel dönüşümde bir milat başlattı.



Şimdi, Üsküdar için bir müjde de bizden!

Tüm Üsküdar'da Kentsel Dönüşüm Artık Çok Daha Kolay! Nasıl mı?



YARISI DEVLETTEN

YARISI İLAVE YENİ İMARDAN.

"Üsküdar'ın merkezi yenilenmiş olacak"

Müjdelerimizin ilki "kentsel dönüşümün ek maliyetini karşılamamız çok zor, ilave 1 kat imar hakkı daha verin, hemen dönüşelim" diyen 13 Merkez Mahallemizle ilgili.



Şehrimizin sürdürülebilir yaşam kalitesini de koruyacak bir "artı 1 kat imar formülü" geliştirdik.



Coğrafi koşullar ve maliyetlerden dolayı, her binanın altına bağımsız bir otopark yapılamıyor.



Yeni imar düzenlememizle, 800 m2 birleşen parseller (2-3 apartman) altları ORTAK OTOPARK olacak şekilde dönüşebilecek.



Bu birleşimden dolayı kazanılan 1 kat fazla imar kullanımı ile kentsel dönüşüm çok daha kolay hale gelirken, araç trafiğini de yoğunlaştırmadan, kaldırımlar, sosyal donati alanları ve depreme dayanıklı binaları ile Üsküdar'ın merkezi yenilenmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun!

"Dönüşümün önündeki son engeli de ortadan kaldırıyoruz"

İkinci müjdemiz, Boğaz bölgesindeki 16 mahalllemizdeki çok ortaklı büyük parsellerin bölünmesiyle ilgili.



10 bin metrekareden büyük çok Hisseli parselleri artık belediye

olarak hissedarların rızasını aramaksızın belediye olarak bölüyor, küçültüyor, kentsel dönüşüm yasasının aradığı asgari 3/2 mutabakat şartının sağlanmasını kolaylaştırıyor, dönüşümün önündeki son engeli de ortadan kaldırıyoruz.



Böylelikle hissedarlar olarak yeni ve küçülmüş parsellerde hiçbir hak kaybına uğramayacak,

kentsel dönüşüm sürecine girmek için çok daha az hissedarla anlaşarak bu süreci

başlatabileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun!

"Daha fazla yeşil alan halkın hizmetine açılmış olacak"

Üçüncü müjdemiz de, özellikle Kısıklı, Bulgurlu, Cumhuriyet ve Ünalan gibi mahallelerimizde dönüşüm bekleyen sitelerimizle ilgili.



Bu mahallelerdeki 49 ayrı sitemiz ve bu sitelerin dışındaki, bölgede 1200 m2'yi toplayan herkes , %40'lık bir imar artışını elde ederek kolayca dönüşebilecek.



Bu düzenlememiz ile, mevcut yerleşimde yeşilde kalan yapıları da konut alanlarına alabiliyor, dönüşüm sonrasında çok daha fazla yeşil alanı halkımızın kullanımına açmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

"Ne zaman? Hemen Şimdi!"