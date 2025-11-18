Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı İstanbul'a getirildi

- Pilot Hasan Bahar'ın cenazesi, Hırvatistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonrası İstanbul'a getirildi.
- Naaş, özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indirildi.
- Bahar, 18 Kasım'da Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.
Şehit pilotun naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indirildi.
ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLECEK
Hasan Bahar, 18 Kasım Salı günü Avcılar Merkez Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.