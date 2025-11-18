Abone ol: Google News

Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı İstanbul'a getirildi

Hırvatistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 05:10
Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı İstanbul'a getirildi
  • Pilot Hasan Bahar'ın cenazesi, Hırvatistan'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonrası İstanbul'a getirildi.
  • Naaş, özel uçakla Atatürk Havalimanı'na indirildi.
  • Bahar, 18 Kasım'da Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan sonra Senj kenti yakınlarına düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı Türkiye'ye getirildi.

Şehit pilotun naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na ait özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indirildi.

ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLECEK

Hasan Bahar, 18 Kasım Salı günü Avcılar Merkez Ulu Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Muğla'daki uçak kazasından yaralı kurtulan pilot Hasan Bahar, Hırvatistan'da şehit oldu Muğla'daki uçak kazasından yaralı kurtulan pilot Hasan Bahar, Hırvatistan'da şehit oldu

Gündem Haberleri