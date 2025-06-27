Hititlerin paha biçilmez arkeolojik eserleri Çorum’a döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Valiliği işbirliğinde, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından olan Hititlere ait eserlerin uluslararası tanıtımı amacıyla düzenlenen "Hititler" sergisi sona erdi.

Çorum, Alacahöyük ve Boğazköy Müzelerinden seçilen 212 adet eşsiz arkeolojik eser, 7 Ekim 2024-6 Haziran 2025 tarihleri arasında Güney Kore'nin Gimhae Ulusal Müzesi ve başkent Seul'deki Baekje Müzesi'nde binlerce sanatseverin ve tarih meraklısının ziyaretine sunuldu.

DÖNÜŞ SÜRECİ BAŞLADI

Serginin sona ermesinin ardından eserlerin Türkiye'ye dönüş süreci başladı.

ÇORUM'A ULAŞTI

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar ve Boğazköy Müzesi Hititoloğu Özgür Meriç'in refakatinde, eserler büyük bir titizlikle paketlenerek önce uçakla İstanbul'a, ardından da karayoluyla ve polis eskortu eşliğinde 19 Haziran'da Çorum'a ulaştırıldı.

19-24 Haziran tarihleri arasında Kore'den gelen uzmanlar ile Çorum ve Boğazköy Müzesi uzmanlarından oluşan bir heyet, eserleri tek tek kontrol ederek teslim aldı.

YERLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Yapılan kontrollerin ardından paha biçilmez eserler, ait oldukları müzelerdeki depo ve vitrinlerdeki yerlerine yeniden yerleştirildi.

EKİP KORE'YE DÖNDÜ

Çalışmalarını tamamlayan Güney Koreli müze uzmanları ise 25 Haziran'da Çorum'dan ayrılarak ülkelerine döndü.

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI

İki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan sergi, Hititlerin ve Çorum'un tanıtımına büyük katkı sağladı.