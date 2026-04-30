500 bin sosyal konutta kura sistemi: Çağlar Cilara bütün detaylarıyla anlattı

Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük sosyal konut projesi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinde beklenen adımlar birer birer atılıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projede son olarak İstanbul için kura çekimi gerçekleştirildi.

KURALAR HATALI İDDİASI

Öte yandan zaman zaman projeye ilişkin bazı spekülatif iddialar ortaya atılabiliyor.

Bunların sonuncusu ise kura çekimlerinde hata olduğuna ilişkin oldu.

ÇAĞLAR CİLARA TEK TEK ANLATTI

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara, söz konusu iddialara yanıt verdi.

Kura sürecindeki sistemin bütün ayrıntılarını anlatan Cilara, vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini giderdi.

BAŞVURULAR ALINIP KATEGORİLERE AYRILIYOR

Cilara'nın aktardığına göre önce başvurular alınırken sonra kategorilere ayrılıyor.

Her kategori için ayrı bir aday havuzu oluşturulurken bu havuz oluşturulurken adayın daha önce hak sahibi olup olmadığı kontrol ediliyor.

SIRA NUMARASINA GÖRE YAPILMIYOR

Bu süreç başvuru sıra numarasına göre yapılmıyor.

Adaylar küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralanmıyor.

Başvuru sıra numarası sistemde başvuruların kaydı, takibi ve raporlaması için kullanılıyor.

Bu numaralar kura çekiminde öncelik veya ayrıcalık oluşturmazken seçilme ihtimalini ne artırıyor ne de azaltıyor.

SEÇİLMESİNE HERHANGİ BİR ETKİSİ YOK

Yani bir adayın sıra numarasının düşük veya yüksek olması, kura sonucunda seçilme ihtimalini teknik olarak değiştirmiyor.

Nihai aday havuzunda yer alan ilk başvuruyla son başvuru aynı rastgele seçim kuralına tabi tutuluyor.

KATEGORİ BAZLI İLERLİYOR

Kura sistemi ise kategori bazlı çalışırken Şehit ailesi, engelli, emekli, genç, üç çocuklu aileler ve diğer kategorilerin her biri kendi ayrı havuzunda değerlendiriliyor.

Kura çekiminde aday havuzu karıştırılarak seçim rastgele yapılıyor.

BİLGİSAYAR ORTAMINDA RASTGELE

Çekilişler ise bilgisayar ortamında tamamen rastgele seçim esasına göre gerçekleştiriliyor ve bu süreç noter huzurunda yürütülüyor.

Aynı zamanda sosyal medyada canlı yayınlanıyor.

Kura sonuçları, noter onayının ardından internet sayfasında ve başvuru sahiplerinin e-Devlet hesaplarında ilan ediliyor.