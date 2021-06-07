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    HSK'da görev dağılımı belli oldu

    HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığı'na Mehmet Akif Ekinci, 1. Daire Başkanlığı'na Halil Koç yeniden seçildi.
    • AA
    • 07.06.2021 - 12:42
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 13:22
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    HSK'da görev dağılımı belli oldu

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) görev dağılımı bugün itibarıyla belli oldu.

    HSK DAİRE BAŞKANLARI SEÇİLDİ

    Buna göre 1. Daire Başkanlığı'na Halil Koç yeniden getirildi; üyeliklere ise Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey ve Ömür Topaç seçildi.

    HSK Başkanvekilliği ve 2. Daire Başkanlığı'na Mehmet Akif Ekinci getirilirken; 2. Daire, Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel ve Bilal Temel'den oluştu.

    HSK da görev dağılımı belli oldu #1

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