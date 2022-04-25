Hulusi Akar, Almanya'da 'Ukrayna' toplantısına katılacak

Bakan Hulusi Akar, yarın 30'a yakın ülkenin savunma bakanıyla Ukrayna konulu toplantıda bir araya gelecek.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 60 gün geride kalırken, taraflar arasındaki müzakere süreçlerinin ne yönde ilerleyeceği tüm dünyaca merak ediliyor.

Bu kapsamda yarın NATO'nun Ramstein Hava Üssü'nde, "Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı" düzenlenecek.

Toplantının ana gündemi ise Ukrayna'daki son gelişmeler ve yardım konuları.

Hulusi Akar'da katılacak

AA'nın haberine göre toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraber yaklaşık 30 ülkenin savunma bakanı yer alacak.