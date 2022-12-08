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    Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'i kabul etti.
    • 08.12.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 13:03
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    Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

    NATO'ya üyelik kapısını açılmasını bekleyen Finlandiya’dan, Türkiye'ye yönelik diplomasi trafiği devam ediyor.

    Hızlanan üyelik trafiğinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

    Tören mangasını selamlayan Kaikkonen'in, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Akar ve mevkidaşının baş başa görüşmesi başladı.

    NATO'ya üyelik süreci masada olacak

    Görüşmede, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecinin de ele alınması bekleniyor.

    Basın açıklaması bekleniyor

    İki bakanın, heyetler arası görüşmeye başkanlık etmesi, ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

    Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü #1

    Anıtkabir'i ziyaret etti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetiyle Ankara’ya gelen Bakan Antti Kaikkonen, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti.

    Kaikkonen’in ziyaretinden iki kare fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Türkiye’nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetiyle Ankara’ya çalışma ziyaretinde bulundu. Bakanın programında, Anıtkabir’de Atatürk’ün Mozolesi’ne çelenk koyma töreni vardı."

    Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü VİDEO


    Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü #2

    Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü #3

    Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü #4

    Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü #5

    Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü #6

    Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü #7


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