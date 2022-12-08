Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'i kabul etti.

NATO'ya üyelik kapısını açılmasını bekleyen Finlandiya’dan, Türkiye'ye yönelik diplomasi trafiği devam ediyor.

Hızlanan üyelik trafiğinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Kaikkonen'in, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Akar ve mevkidaşının baş başa görüşmesi başladı.

NATO'ya üyelik süreci masada olacak

Görüşmede, savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecinin de ele alınması bekleniyor.

Basın açıklaması bekleniyor

İki bakanın, heyetler arası görüşmeye başkanlık etmesi, ardından basın açıklaması yapması bekleniyor.

Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetiyle Ankara’ya gelen Bakan Antti Kaikkonen, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kaikkonen’in ziyaretinden iki kare fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Türkiye’nin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetiyle Ankara’ya çalışma ziyaretinde bulundu. Bakanın programında, Anıtkabir’de Atatürk’ün Mozolesi’ne çelenk koyma töreni vardı."

Hulusi Akar, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü VİDEO









