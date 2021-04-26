Hulusi Akar'dan Biden açıklaması: Gerçekler çarpıtılıyor

Bakan Akar, asılsız 'soykırım' kararının lobilerin yönlendirmesiyle alındığına dikkat çekerek, "Akıl ve ahlak ile izahı yoktur" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için sözde 'soykırım' ifadesini kullanması, Türkiye'de sert tepkilerle karşılandı.

Art arda yapılan açıklamalarda, siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtıldığı, Türkiye'nin arşivlerinin gerçekleri görmek isteyenlere açık olduğunun altı çizildi.

"BU İFADEYİ KULLANANLAR KENDİ TARİHLERİNE BAKMALI"

Son açıklama, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Akar, "ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullanması; tarihi gerçekleri inkâr ve çarpıtmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu ifadeyi kullananlar dünya ve kendi tarihlerine bakmalıdır." dedi.

"LOBİLERİN YÖNLENDİRMESİYLE ALINAN KARARIN..."

Bakan Akar, "Ermeni halkını dahi temsil etmeyen lobilerin yönlendirmesi ile alınan bu kararın akıl ve ahlak ile izahı yoktur. Bu karar, entelektüel namus bakımından da ibretlik bir karar ve açıklamadır." ifadesini kullandı.

Tarihin siyasi açıklamalarla yeniden yazılamayacağının bilinmesi gerektiğini vurgulayan Hulusi Akar, tarihten düşmanlık çıkarmanın, yeni karşıtlıklar yaratmanın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"BÖLGE BARIŞINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEĞİ AÇIKTIR"

"Olmayan bir olayın tekrarı söz konusu olamayacağı için de ABD yönetiminin gerekçesi geçersizdir. 2020 öncesi böyle bir ifade kullanılmazken ne değişti de böyle bir karar alındı? Sağduyulu Amerikan halkı bu konuda ne düşünüyor?

Tarihi olaylar hesaplaşma ve çatışma aracı olarak kullanılmamalıdır, siyasallaştırılmamalıdır. Böyle bir ortamın oluşmasının başta Türkiye-Ermenistan ve Türk-Ermeni ilişkileri olmak üzere bölge barışını olumsuz yönde etkileyeceği açıktır.

"TARTIŞMALAR TARİHÇİLER TARAFINDAN YAPILMALI"

Bölgemizin barış ve huzuru, Ermeni Diasporası ve onu, dün olduğu gibi günümüzde de kendi çıkarları için kullanmaya çalışan ülkelerin değil, bizlerin; bölge ülkelerinin, Türkiye’nin ve Ermenistan’ın ortak sorunudur.

Türkiye her zaman 1915 olayları ile ilgili tartışmaların siyasiler değil, tarihçiler tarafından yapılması gereken bir konu olduğunu savunmuş ve ABD gibi müttefik ülkeler de dâhil olmak üzere üçüncü ülkelerden de bunu beklemiştir.

"BU YANLIŞ DÜZELTİLMELİ"

Buna rağmen ABD yönetimi bu kararıyla kendi resmi raporlarını da, imzalarını da inkâr ederek Ermeni diasporasının ve diğer bazı odakların baskılarına boyun eğmiş, ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar Ajansı'nda (NARA) bulunan başta 'General Harbord Raporu 12' olmak üzere mevcut bilgi ve belgeleri görmezden gelmiştir.

Sonuç olarak; yüz yıllarca birlikte güven ve refah içinde yaşadıkları ve birlikte yaşama iradesine sahip oldukları Amerikan belgeleri ile sabit Türk-Ermeni toplumları arasında bir dönemde yaşananları 'SOYKIRIM' olarak nitelemek gaflettir, cehalettir, geleceğin tahribidir. Bu yanlış düzeltilmelidir."