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    İBB, yağan yağmurun altında çim suladı

    Yoğun yağış etkisini gösterirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki çimlerin fıskiyeyle sulanması dikkat çekti.
    • 15.08.2022 - 12:13
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    İBB, yağan yağmurun altında çim suladı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'unda içerisinde bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı vermişti.

    İstanbul Anadolu Yakasında sabah saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili olmaya başladı.

    İstanbul sağanak yağışa teslim

    Yağışın etkili olduğu Maltepe’de de yollar göle döndü, araçlar ve sürücüler yollarda mahsur kaldı.

    Vatandaşların zor anlar yaşadığı görülürken, objektiflere yansıyan bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

    İBB, yağan yağmurun altında çim suladı

    Yoğun yağış varken şaşırtan sulama

    İHA'nın aktardığına göre yağışın yoğun olduğu saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki çimler, yağmurun altında fıskiyeyle sulandı.

    Yağışa rağmen çimlerin sulanmasını gören vatandaşlar, yapılana anlam vermekte zorlandı.

    İBB, yağan yağmurun altında çim suladı #1

    İBB, yağan yağmurun altında çim suladı #2

    İBB, yağan yağmurun altında çim suladı #3

    İBB, yağan yağmurun altında çim suladı #4

    İBB, yağan yağmurun altında çim suladı #5


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