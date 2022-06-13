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    İBB'de işten çıkartılan işçilerden Saraçhane'de protesto

    İBB Ağaç AŞ'den çıkartıldıklarını belirten işçiler, Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.
    • 13.06.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 13:14
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    İBB'de işten çıkartılan işçilerden Saraçhane'de protesto

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) bir işten çıkarma dalgası daha yaşandı.

    Ağaç AŞ'den çıkartıldıklarını belirten işçiler, birçok kez işten çıkartılan işçilerin protestosuna sahne olan Saraçhane Parkı'nda toplandı.

    İşçiler, burada basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

    130 kişi işten çıkartıldı

    DİSK'e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyeleri ile İBB Ağaç AŞ'den çıkartılan işçiler adına açıklama yapan BTO-Sen Genel Başkanı Ayvaz Şeker, bugüne kadar çeşitli bahanelerle yaklaşık 130 kişinin işten çıkartıldığının kendilerine bildirildiğini anlattı.

    "Üç tane ayrı talebimiz vardı"

    Ağaç AŞ işçilerinin İstanbul'un yeşilliğini koruduğunu ve güzelleştirdiğini belirten Şeker, "Daha önce görüşmeler yapılarak 'Belki aşarız' dedik konuları. Üç tane ayrı talebimiz vardı. Birincisi, işten atılanların işe alınması. İkincisi, asgari ücretin üzerine iyileştirme. Üçüncüsü de iş yerinde işçilere mobbing uygulayan, ikna odalarına getiren, baskı yapan şef ve mühendislerle ilgili bir yargıya intikal etmesi gereken, soruşturma açılması gereken konular." diye konuştu.

    Basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atan gruptakiler, olaysız şekilde dağıldı.

    İBB'de içten çıkartılan işçilerden Saraçhane'de protesto ViDEO

    İBB de işten çıkartılan işçilerden Saraçhane de protesto #1

    İBB de işten çıkartılan işçilerden Saraçhane de protesto #2


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