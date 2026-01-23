İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar skandalına Faruk Acar'dan tepki: Hesap vereceksiniz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar skandalına tepki göstererek, "Bu yaşananlar tek işi reklam, tek vaadi vurgun olan liyakatsiz zihniyetinizin ihanetidir. Hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Göster Hızlı Özet İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiaları üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Spor hocası olan bir şüpheli tutuklandı, üç öğretmen adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verildi. Savcılık ifadelerinin ardından spor hocası olan 1 şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öğretmen olan 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Sulh Ceza Hakimliği, 1 şüphelinin çocuğa karşı cinsel saldırı suçundan tutuklanmasına karar verdi, diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. FARUK ACAR: HESAP VERECEKSİNİZ İBB'de yaşanan skandala sert bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan geldi. "Bu yaşananlar tek işi reklam, tek vaadi vurgun olan liyakatsiz zihniyetinizin ihanetidir. Hesap vereceksiniz" ifadelerini kullanan Acar'ın paylaşımı şu şekilde:

