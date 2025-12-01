İBB'ye yolsuzluk operasyonunu sızdıran savcı deşifre oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, Ekrem İmamoğlu'na kadar uzandı.

İmamoğlu, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası gelen itiraflar ile CHP'li bazı belediye başkanları ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklandı.

Tutuklanan Mehmet Pehlivan'ın operasyon öncesi, tarifinde "kızıl saçlı" olarak geçen bir kadın savcı ile otel odasında görüştüğü ortaya çıktı.

O savcının, İstanbul Adliyesi'nde çalışan savcı S.Ç.S. olduğu belirlendi.

İBB iddianamesi sonrası ortaya çıkan detaylarda, savcı hakkında inceleme başlatıldığı da bildirildi.

İMAMOĞLU DOSYASINI YÜRÜTEN SAVCIYA TEHDİT

S.Ç.S'nin, İmamoğlu dosyasını yürüten savcılardan birine "bu dosyalar sıkıntılı kendine dikkat et, bunların yarın sana dönüşü olur." diye üstü kapalı tehdit ettiği öğrenildi.

SERVET YILDIRIM, ETKİN PİŞMANLIK İFADESİNDE SÖYLEDİ

İmamoğlu ile iş birliği yapan isimlerin Zorlu Center'daki Raffles Otel'de İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan ile "kızıl saçlı" kadın bir savcının görüşme yaptığı öne sürülmüştü.

Bu iddiayı, etkin pişmanlıktan yararlanan Ekrem İmamoğlu'nun kasası, tutuklu işadamı Hüseyin Köksal'ın eski şoförü Servet Yıldırım'ın ifadelerinde dile getirmişti.

"GİZLİ GÖRÜŞME"

Yıldırım, Zorlu Center'daki Raffles Otel'in 2604 numaralı odasında, Mehmet Pehlivan ile "kızıl saçlı bir kadın savcı" arasında yaklaşık 3-4 saat süren gizli bir görüşme yapıldığını söylemişti.

Görüşmenin İBB'ye yönelik ilk operasyonlardan 10-15 gün önce, "örgüt savunması amacıyla" gerçekleştiği ileri sürülmüştü.

"KIZIL SAÇLI KADIN ODAYA ASANSÖR İLE ÇIKARILDI"

Servet Yıldırım ifadesinde, "Operasyon sonrasında ev hapsindeyken ağabeyim Güven Yıldırım bana, İBB'ye ilk operasyon yapılmadan yaklaşık 10-15 gün önce otelde kiralanan 2604 numaralı odada kızıl saçlı bir kadın savcı ile İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın yaklaşık 4 saat görüştüklerini söyledi. Kızıl saçlı kadını odaya asansörle kendisinin çıkardığını anlattı.

"SAVCI HANIM İLE KONUŞURKEN DİKKAT ET"

Hatta görüşmeye kızıl saçlı kadının yanında bir erkeğin de geldiğini, bu kişiye 'Yanındaki bayan kim?' diye sorunca, kızıl saçlı kadının 'Bana bayan diye hitap edemezsin, kadın diye hitap edeceksin' dediğini, bunun üzerine erkek şahsın da 'Savcı hanım ile konuşurken üslubuna dikkat et' dediğini, böylece kadının savcı olduğunu anladığını söyledi." demişti.

HSK DEVREYE GİRDİ

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), görüşme iddiasının gerçekliğini araştırmak üzere müfettiş görevlendirdi.

İncelemede otel kamera görüntüleri, HTS kayıtları, yazışmalar ve görüşme trafiği değerlendirildi. Kadın savcının İstanbul Adliyesi'nde görev yapan S.Ç.S. olduğu ortaya çıktı.

SAVCIYI GÖRGÜ TANIĞI ELE VERDİ

Savcıyı gören Güven Yıldırım, savcıyı fotoğrafından teşhis etti.

HTS baz istasyonu incelemesi de iddiaları somutlaştırdı.

Kadın savcı S.Ç.S. ile İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın, aynı saat aralığında Raffles Otel'de oldukları belgelendi.

DEFALARCA GÖRÜŞTÜLER

Sabah gazetesinden Halil Turan'ın haberine göre; kadın savcı S.Ç.S.'nin İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ile Raffles Otel'deki buluşması HTS incelemesinde çakışan baz sinyalleri ile belirlenirken, incelemeye göre kadın savcının Pehlivan ile yine operasyon öncesinde farklı tarihlerde ve farklı yerlerde 2-3 saat olacak şekilde buluştuğu kaydedildi.

OPERASYONDAN ÖNCE NİŞANTAŞI'NDA BULUŞTULAR

İkilinin, operasyondan 1 gün sonra da Nişantaşı'nda buluştukları ve 2 saat birlikte bulundukları tespit edildi.

Kullandığı cep telefonlarını sık değiştirdiği belirlenen savcı S.Ç.S., kullandığı cihazdan verim alamadığını için telefon değiştirdiğini öne sürdü.

İFADESİ ALINDI

HSK'nın incelemesi kapsamında savcı S.Ç.S.'nin ifadesine başvuruldu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten savcının, Zorlu'ya birkaç kez gittiğini ancak tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdüğü kaydedildi.