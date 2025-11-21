İBB iddianamesinde adı geçen "İstanbul Evi"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen "İstanbul Evi" görüntülendi.

İddianamede, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 yaz olimpiyatlarında İBB ve İstanbul Spor A.Ş. tarafından kiralanan ve tanıtım ofisi gibi gösterilen 'İstanbul Evi'nin Ekrem İmamoğlu'nun birçok örgüt üyesini ödüllendirmek için götürdüğü iddiası yer aldı.

AYLIK KİRASINA DA YER VERİLDİ

İBB tarafından Paris Belediyesi'nden doğrudan kiralanan Palais Galliera adlı tarihi saraya aylık 249 bin euro ile 295 bin euro arasında bir meblağ ödendiği öne sürüldü.

Kiralama bedelinin yüksek olup olmadığına yönelik tartışmalara ilişkin benzer etkinlik mekanları örnek gösteriliyor.

Paris'te bazı konser salonlarının tek gecelik kira bedelinin 50 bin euroya kadar çıkabildiği, lüks otellerdeki özel dairelerin gecelik fiyatlarının ise 10-12 bin euro arasında değiştiği belirtildi.

SARAYIN DIŞ CEPHESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Paris'in prestijli bölgeleri Palais Tokyo, Trocadero ve Paris Modern Sanat Müzesi'nin karşısında bulunan Palais Galliera'nın bir girişi halen tarihi moda müzesi olarak hizmet veriyor.

Sarayın diğer ana girişinde yer alan yapılar ise Paris Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler için kiralanabiliyor.

Söz konusu alanlar, genellikle film çekimleri, konferanslar, sergiler ve moda defileleri gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.