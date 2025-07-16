İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Şüpheli sayısı 312'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor...

Bu kapsamda yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturmada mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 312'ye yükseldi.

303 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Söz konusu şüphelilerden 303'ü, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklanırken, bazıları hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

97 KİŞİ TUTUKLANDI

Şu anda soruşturma kapsamında 97 şüpheli tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

9 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, kolluk ekiplerinin İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı ve iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.