İbrahim Kalın'dan, İtalya Başbakanı Draghi'ye kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine tepkiler sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da bir paylaşım yaparak Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı.

"HADSİZ VE MESNEDSİZ"

Sözcü Kalın, yaptığı açıklamada, "AB Konseyi Başkanı Michel, protokol düzeninde Türkiye'den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnedsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.