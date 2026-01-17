İbrahim Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'nin açılışına katıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'nin açılış toplantısına katıldı.

Bakan Yumaklı, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"TOPLANTI, KÜRESEL ÖLÇEKTE ORTAK ÇÖZÜMLER ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR"

Yumaklı, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Tarımın gelecek vizyonu, gıda arz güvenliği ve sürdürülebilir su politikalarını ele alacağımız 18’inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'nin açılış toplantısını gerçekleştirdik. Küresel ölçekte ortak çözümler üretmeyi hedefleyen bu önemli buluşmanın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum."

YUMAKLI, ARNAVUT MEVKİDAŞI SALLA İLE GÖRÜŞTÜ

Yumaklı, 18'inci Berlin Tarım Bakanları Zirvesi kapsamında, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Andis Salla ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Yumaklı, "Tarım, kırsal kalkınma ve sürdürülebilir üretim başta olmak üzere ortak iş birliği alanlarını ele alarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk." dedi.

'ULUSLARARASI SU YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ' TEMALI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bakan Yumaklı, zirve kapsamında gerçekleştirilen 'Uluslararası Su Yönetiminin Güçlendirilmesi' temalı toplantıya iştirak ederek, katılımcı ülkelerle tecrübe paylaşımında bulundu.

Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki artan etkileri, su arz güvenliği, verimli kullanım ve havza bazlı yönetim başta olmak üzere; iyi uygulamaları, politika araçlarını ve ortak çözüm yollarını ele aldık. Suyu merkeze alan, bilim temelli ve sürdürülebilir yaklaşımlarla küresel iş birliğini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."