DHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kentte yapılacak projeleri incelemek ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bartın'a geldi.

Yumaklı, ilk olarak Bartın Valiliği'ni ve Bartın Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, daha sonra Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı süren, su taşkınlarını önleyecek olan 4 kilometre uzunluğundaki 'Cam korkuluk' projesini yerinde inceledi.

"Son 22 yılda 5 bin 679 adet taşkın koruma tesisi yapıldı"

Bakan Yumaklı, proje alanında yaptığı açıklamada, Türkiye'deki taşkın koruma yatırımları ile bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

Her geçen yıl bir önceki yıla göre, taşkın etkilerini azaltıcı yapılar yapıyoruz. Bugün de burada yerinde gördük. Son 22 yılda 5 bin 679 adet taşkın koruma tesisi yapıldı. İklim değişikliğini her geçen gün hissediyoruz. Artık öngörülebilir olanla ve öngörülebilir olmayanla da her gün sıklıkla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bizim de mühendis arkadaşlarımız öngörerek, tedbir almaya devam ediyorlar. 2024 yılı içerisinde yapacağımız taşkın koruma tesisi 314'dür. Biraz önce de söyledim, Bartın gibi yeşilin turizmin adeta göz bebeği olan bir şehrimizin sellerle anılmasını istemiyoruz. Sadece burada değil, Türkiye'nin benzer illerinde sel taşkınlarına uğrayan yerlerde bu çalışmaları yapıyoruz. Sel ve afet konusunda hep vatandaşlarımız hem de bizler hazırlıklı olalım istiyoruz.