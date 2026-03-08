İbrahim Yumaklı: Bölgede barışın sağlanması için tüm unsurlarımızla çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı" programında partililer ile bir araya geldi.

Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Yumaklı burada açıklamalarda bulunarak ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaşa değindi.

"BÖLGEDE BARIŞ İÇİN TÜM UNSURLARIMIZLA GAYRET EDİYORUZ"

Yumaklı, yaptığı konuşmada "Bölgemizin tamamında huzurun, barışın ve istikrarın hakim olması için Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün unsurlarımızla gayret ediyoruz." dedi.

"İSRAİL'İN SAVAŞI YAYMA AMAÇLARI SINIRLARIMIZA KADAR DAYANDI"

Savaşın çıkış sebebinin İsrail, olduğunu vurgulayan Bakan, şunları kaydetti:

Bu çerçevede hepinizin televizyon ekranlarında endişeyle izlemiş olduğu, maalesef ki bir yılın üzerinde süredir Gazze katliamını konuşurken, daha önce Suriye iç savaşını konuşurken bugünlerde İsrail'in o savaşı yayma amaçları sınırlarımıza kadar dayanmış durumda.

"TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeyi iyi okuduğuna dikkat çeken Yumaklı, "Bu noktada toplumsal dayanışmamızın, ortak geleceğimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu, bunu ön gören, bu vizyonu vatandaşına veren bir Cumhurbaşkanının ne kadar önemli olduğunu gördük.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘dünya 5'ten büyüktür ve adil bir dünya mümkündür' diyerek bütün bunları çok daha öncesinden hatırlatıp, sonra iç cephemizi güçlendirmemiz gerektiğini, ‘artık Türkiye için terörsüz bir Türkiye olmalıdır' diyerek Cumhur İttifakı olarak bugün hepimizi bir güvenli adada tutacak şekilde, ülkemizi her türlü beladan, musibetten muhafaza etmek için bütün gayretiyle çalışıyor.

Bizler de Cumhurbaşkanımızın çalışma arkadaşları olarak bu gayrete eşlik ediyoruz. Elbette AK Parti teşkilatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açtığı bu vizyon, bu yolda çalışmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.