İbrahim Yumaklı: Bölgemizdeki gelişmelerin, tarımsal üretimimize muhtemel etkilerini takip ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, son günlerde Türkiye'nin yakın bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı, bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin, başta gübre olmak üzere tarımsal üretimin girdi unsurlarına muhtemel etkilerini, sektör temsilcileriyle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ettiklerini açıkladı.

"GELİŞMELERİN MUHTEMEL ETKİLERİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Aynı zamanda Yumaklı, gübrede mevcut stokların yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu olmadığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerin, başta gübre olmak üzere tarımsal üretimimizin girdi unsurlarına muhtemel etkilerini, sektör temsilcilerimizle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz. Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz."

İSRAİL BAŞLATTI, İRAN KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta, İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

SALDIRILARIN İLK SAATLERİNDE HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

ABD-İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 200'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini, 740'ı aşkın kişinin de yaralandığını duyurdu.

Karşılıklı saldırılar ve açıklamalar ardı ardına gelmeye devam ediyor.