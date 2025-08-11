İbrahim Yumaklı: Bugün çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık

Türkiye, yangınlar ile mücadele ediyor...

Türkiye'nin farklı bölelerinden gelen yangın haberleri sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin sosyal medya platformu NeXT hesabından yurt genelinde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

"55 ORMAN YANGINININ 45'İNİ TAMAMEN KONTROL ALTINA ALDIK"

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kabine toplantımızın ardından ülkemizde devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezimize geldik. Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık.

DEVAM EDEN YANGINLARI AÇIKLADI

Devam eden yangınlarda Çanakkale/Ayvacık, Çanakkale/Ezine, Bolu/Mudurnu, Kahramanmaraş/Göksun, Muğla/Milas, Hatay/Yayladağ, Manisa/Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü.

"RİSK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE DEVAM EDECEK"

Orman yangınlarına sebebiyet verilecek hareketlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Çanakkale/Merkez/Dardanos, Manisa/Soma, Edirne/Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Bu yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz.

Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen dışarıda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım" dedi.