İbrahim Yumaklı duyurdu: Konya Selçuklu Tepekent Barajı'nda su tutuldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'daki projelere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Selçuklu Tepekent Barajı'nda su tutulduğunu belirtti.

"PROJE 300 MİLYON TL'LİK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLDİ"

Yumaklı açıklamasında, projeyle 4 bin 706 kişiye istihdam sağlanacağını aktardı.

Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü (DSİ) etiketleyerek yaptığı paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Konya’nın bereketine bereket katacak Selçuklu Tepekent Barajı’nda su tutuldu. 300 milyon TL yatırımla, 3 bin 300 dekar tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacak bu proje, 4 bin 706 kişiye istihdam sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."