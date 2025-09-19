İbrahim Yumaklı'dan orman gönüllülerine ilişkin yapılan düzenlemeye yönelik paylaşım

Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin haklarında yeniliğe gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BAKAN YUMAKLI'DAN YENİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN PAYLAŞIM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" düzenlemesine ilişkin paylaşım yaptı.

"DİĞER GÖNÜLLÜLERİN DE 1 OCAK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA KANUNLA VERİLEN HAKLARDAN FAYDALANMALARI SAĞLANDI"

Düzenlemede, "gönüllü" tanımının yanı sıra, "Orman yangını gönüllüsü" ve "Diğer gönüllü" tanımı yapıldığını aktaran Yumaklı, "Böylece, orman yangını gönüllüleri dışındaki AFAD, Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"CANLARINI YEŞİL VATAN İÇİN FEDA EDEN BÜTÜN ORMAN ŞEHİTLERİMİZE, ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Yumaklı, söz konusu düzenlemeyle, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşların da resmi olarak şehit statüsüne alındığını işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: