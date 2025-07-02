Camilerdeki erkek ve kadın bölümlerini karşılaştırdı: Diyanet'e çağrı yaptı

Yeni tartışma konusu...

Türkiye’de yaklaşık 90 bin civarında cami var.

KADINLARA AİT İBADET YERLERİ ÇOKÇA DİLE GETİRİLİYOR

Bu camilerin hepsinde değilse de çoğunda mutlaka kadınlar için de ayrılmış bir bölüm bulunuyor.

Ancak o bölümlerden pek azı, insana kendini caminin gönül genişleten ferahlığında hissettirebiliyor.

Çünkü çok büyük ihtimalle kadınlar bölümü ya caminin ana gövdesinin dışında ya balkonda, arka taraflarda bir yerlerde paravanla ya da perde ile camiden koparılmış yerlerde bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tam da haberin girişinde belirttiğimiz gibi yeni tartışma konusu buradan ilham aldı.

KADIN VE ERKEK BÖLÜMLERİNİ KARŞILAŞTIRDI

İbadetini gerçekleştirmek üzere camiye giden genç bir kadın, erkekler ve kadınların namaz kıldıkları bölümleri karşılaştırdı.

"CAMİLERDEKİ KADIN BÖLÜMLERİ NEDEN BÖYLE"

Sosyal medya hesabında çektiği görüntüleri sitem ederek paylaşan kadın, paylaşımına "Camilerdeki kadın bölümleri neden böyle? Evet, erkekler camiye daha çok geliyor ama burası da daha iyi şartlara sahip olabilir." notunu düştü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Gündem olan paylaşım sonrası sosyal medya adeta ikiye bölündü.

Kimi değinilen konunun haklılığına destek verirken kimileri ise düşüncenin yanlış olduğuna yönelik paylaşımlarda bulundu.