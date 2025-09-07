İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP İstanbul açıklaması

CHP'de 'İstanbul' krizi..

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Gürsel Tekin'in yarın CHP il binasına gelme ihtimaline karşı akşam saatlerinden itibaren CHP'li milletvekilleri ve kalabalık grup bina önü ve içerisini kapattı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çok sayıda çevik kuvvet ekibi, il başkanlığı binasının çevresi ve önünde güvenlik önlemi aldı.

PARTİLİLER POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İstanbul Valiliği'nin kararıyla bazı yollar polis tarafından kapatıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrısıyla sokağa çıkan partililer ve bazı vatandaşlar bariyerleri aşmak isteyince gergin anlar yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaşanılan sıcak saatler devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi.

"DEVLET GEREĞİNİ YAPACAK"

Mahkeme kararlarını yok sayarak halkı sokağa dökmeye çalışmanın hukuka meydan okumak olduğunu altını çizen Bakan Yerlikaya, "Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır" dedi.

"HİÇ KİMSE KANUNLARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: