İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP İstanbul açıklaması

CHP'de 'İstanbul' krizi..
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.
Gürsel Tekin'in yarın CHP il binasına gelme ihtimaline karşı akşam saatlerinden itibaren CHP'li milletvekilleri ve kalabalık grup bina önü ve içerisini kapattı.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Çok sayıda çevik kuvvet ekibi, il başkanlığı binasının çevresi ve önünde güvenlik önlemi aldı.
PARTİLİLER POLİSLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
İstanbul Valiliği'nin kararıyla bazı yollar polis tarafından kapatıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrısıyla sokağa çıkan partililer ve bazı vatandaşlar bariyerleri aşmak isteyince gergin anlar yaşandı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaşanılan sıcak saatler devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi.
"DEVLET GEREĞİNİ YAPACAK"
Mahkeme kararlarını yok sayarak halkı sokağa dökmeye çalışmanın hukuka meydan okumak olduğunu altını çizen Bakan Yerlikaya, "Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır" dedi.
"HİÇ KİMSE KANUNLARIN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır.
Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır.
Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.