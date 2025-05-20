İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı

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Son günlerin en çok konuşulan gündemlerinden birisi...

Bazı sosyal medya hesaplarında, başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehirdeki bazı ilçelere kaymakam yerine vali atanacağı iddiaları yer aldı.

İLÇE İLÇE AÇIKLADILAR

Haberlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’de pilot il olarak başlatılması planlanan uygulamayla birlikte, büyükşehir ilçelerine artık kaymakam değil, vali kadrosuyla daha tecrübeli yönetici atanması hedeflendiği ifade edildi.

Konuya ilişkin İstanbul’un Beşiktaş, Kadıköy, Esenyurt, Kartal, Fatih, Şişli, Ümraniye, Küçükçekmece, Bakırköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Sarıyer, Beyoğlu, Beykoz ve Üsküdar gibi yüksek nüfuslu ve stratejik ilçelerine vali unvanıyla görev yapacak yöneticilerin atanması için hazırlık yapıldığı belirtildi.

"BAKANLIK SESSİZ SEDASIZ ÇALIŞIYOR"

Konuya ilişkin yapılan paylaşımlarda, "İçişleri Bakanlığı'nın sessiz sedasız" çalıştığı öne sürüldü.

AÇIKLAMA YAPILDI

İçişleri Bakanlığı ise söz konusu iddiaları yalanladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur" denildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: