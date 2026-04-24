Mehtere sırt çeviren CHP'nin sirtaki gösterileri

Geçtiğimiz gün tüm yurtta kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na, CHP'nin protestosu gölge düşürdü.

Gaziantep'te il protokolü ile siyasi partilerin katıldığı anaokulu öğrencilerinin mehter şovunda CHP ekibi, çocuklara sırtlarını dönerek mehteranı protesto etti.

CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin küçük öğrencilerden oluşan mehter takımını protesto etmesi ise kamuoyunun tepkisiyle karşılandı.

"SARAY KÜLTÜRÜ ÖZENDİRİLİYOR"

Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Acar, "Çocuk Bayramı'nda, çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük." dedi.

MEHTERE HAYIR SİRTAKİYE EVET

CHP'nin bu protestosu ise belediye bütçesiyle hazırlatılan Yunan dansı olan sirtaki şovlarını akıllara getirdi.

Hatırlanacağa üzere geçtiğimiz yıl CHP'li Fethiye Belediyesi, ilçede gerçekleştirilen gastronomi festivalinde sirtaki şovu sergilenmişti.

Sirtaki yapan kadın ve erkeklerin kıyafetleri de günlerce konuşulmuştu.

Erkeklerin fötr şapka taktığı görülürken, kadınların ise saçlarından makyajlarına kadar birbirlerine benzemeleri dikkat çekmişti.

İşte o gösteriden kareler;