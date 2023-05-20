İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi: Afetzedelerin yol masrafları karşılanacak İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, 81 il valiliğine 'Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri' konulu genelge gönderdi.

DHA

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor.

11 ili vuran ve büyük acılara neden olan afetin ardından, bölgede yaşayan vatandaşlar koordine edilerek farklı kentlere sevk edildi.

KYK yurtlarında, otellerde konaklayan vatandaşlar için devletin tüm imkanları seferber edildi ve eşya ile kira desteği verildi.

Bu süreçte afet bölgesinde ise hummalı çalışmalar yürütüldü.

Yaraların büyük ölçüde sarıldığı kentlerde, barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanıyor.

Öyle ki afet konutları de hızla yükseliyor.

Afetzedeler için genelge

Afette 4'üncü aya girilirken, İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı 81 ilin valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgi tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

Birimler görevlerini sürdürecek

Böylelikle, afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Valilik/Kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerine devam edecek.

İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacak.

Belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgiler Valilik/Kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

"Bilet ücretleri karşılanacak"

Yol Masraf Belgesi talep eden depremzede vatandaşlar “https://tahliye.Afad.gov.tr” adresinden sisteme giriş yapabilecek.

Tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin de bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkanları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek, yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların T.C. kimlik numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Çıkış illerindeki tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarına müracaat yapamadan afet bölgesindeki merkezlere ulaşan afetzedelere de gerekli kolaylıklar sağlanarak talepleri halinde yol masraf tutarları karşılanacak.

7/24 çalışma esaslı oluşturulan tahliye ve müracaat merkezlerine başvuran vatandaşların ulaşım noktasında uygun vasıtalarla gidiş dönüşlerinde gerekli her türlü imkân ve kolaylık daha önce yapıldığı şekilde kesintisiz yürütülecek.