İçişleri Bakanlığı'ndan TESUD açıklaması

İçişleri Bakanlığı, 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması yapan TESUD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, TESUD'a 104 amiral bildirisiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı görülmüştür" denildi.

BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca, başkan ve yönetim kurulu üyeleri de geçici olarak tedbir amaçlı görevden uzaklaştırıldı.

"AÇIKLAMALARI, EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİYLE BENZERLİK TAŞIYOR"

İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)” Yönetim Kurulu Yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarında ve basın yayın organları vasıtasıyla yapmış oldukları beyanlarında, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı görülmüştür.

Emekli amirallerce yayınlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında başlatılan soruşturma, halen devam etmektedir. TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca da 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir.





TEDBİR OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa tevdi edilmiştir.

Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır."