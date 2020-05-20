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- İdlib'de 12'nci Türk-Rus devriyesi yapıldı
İdlib'de 12'nci Türk-Rus devriyesi yapıldı
İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla, 12'nci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi.
- AA
- 20.05.2020 - 11:22
Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi devam ediyor...
Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 12'ncisi gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
İDLİB'DE 12'NCİ DEVRİYE
Yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.