İHH, Ayn el Arab’da çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım yolladı

Suriye'de YPG/PKK ile Şam yönetimi arasında nihai anlaşma sağlanamadı.

Suriye'de YPG/SDG ile Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar, terör örgütünün ordunun düzenlediği operasyonların ardından geriye çekilmesiyle sonuçlanmıştı.

20 Ocak'ta ilan edilen ateşkeste Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye 4 gün süre vermiş ve bu süre 24 Ocak akşam saat 20.00'de dolmuştu.

İlerleyen saatlerde ise ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı ve 23.00 itibariyle ateşkesin yürürlükte olacağı duyuruldu.

İNSANİ KORİDOR DEVREYE ALINDI

Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle koordinasyon içinde iki insani koridor açıldığını açıkladı.

Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka-Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu.

AYN EL-ARAB'DA HAYAT ŞARTLARI ZORLAŞTI

Ayn el-Arab bölgesinde ise hayat gittikçe zorlaşıyor.

Bölgede yaşayanlar, soğuk havada ekmek kuyruğunda beklemeye başladı.

KORİDOR SONRASI İHH'DEN YARDIM SEVKİYATI

İHH İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi’nin yoğun temasları ile insani yardım koridorunun açılması yönünde önemli bir süreç işletildi.

Açılan koridor üzerinden bölgeye yardım sevkiyatı başladı.

İHH, çatışmalar ve zorlu kış koşullarından olumsuz etkilenen, temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan sivillere dağıtılmak üzere Halep’ten Ayn el Arab’a 6 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

TIRLARDA ÇOK SAYIDA YARDIM MALZEMESİ VAR

Yola çıkan tırlarda battaniye, yatak, yorgan, gıda kolisi, ekmek, hazır tüketim gıdaları, bot ve mont yer alıyor.

Yardımların, çatışmalardan etkilenen sivillerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

İHH, çatışmaların sürdüğü bölgelerde zorluk yaşayan sivillere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.