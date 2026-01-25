Abone ol: Google News

İHH, Ayn el Arab’da çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım yolladı

Suriye’de yaşanan çatışmalar kapsamında ilan edilen ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı bildirildi. Ateşkesin uzatılmasıyla birlikte Ayn el Arab’a doğru insani yardım koridoru açılırken İHH, kentte çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım gönderdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 20:52 Güncelleme:
  • İHH, Ayn el Arab’da çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım gönderdi.
  • Ateşkes 15 gün uzatılarak insani yardım koridoru açıldı ve İHH 6 TIR yardım malzemesi sevk etti.
  • Yardımlar temel insanî ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor.

Suriye'de YPG/PKK ile Şam yönetimi arasında nihai anlaşma sağlanamadı. 

Suriye'de YPG/SDG ile Suriye ordusu arasında başlayan çatışmalar, terör örgütünün ordunun düzenlediği operasyonların ardından geriye çekilmesiyle sonuçlanmıştı.

20 Ocak'ta ilan edilen ateşkeste Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye 4 gün süre vermiş  ve bu süre 24 Ocak akşam saat 20.00'de dolmuştu.

İlerleyen saatlerde ise ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı ve 23.00 itibariyle ateşkesin yürürlükte olacağı duyuruldu.

İNSANİ KORİDOR DEVREYE ALINDI

Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle koordinasyon içinde iki insani koridor açıldığını açıkladı.

Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka-Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu.

Suriye ordusu duyurdu: İnsani yardım koridoru devreye alındı Suriye ordusu duyurdu: İnsani yardım koridoru devreye alındı

AYN EL-ARAB'DA HAYAT ŞARTLARI ZORLAŞTI  

Ayn el-Arab bölgesinde ise hayat gittikçe zorlaşıyor.

Bölgede yaşayanlar, soğuk havada ekmek kuyruğunda beklemeye başladı. 

Ayn el-Arab'da zor şartlar: Dondurucu soğuk ve ekmek kuyrukları Ayn el-Arab'da zor şartlar: Dondurucu soğuk ve ekmek kuyrukları

KORİDOR SONRASI İHH'DEN YARDIM SEVKİYATI

İHH İnsani Yardım Vakfı İnsani Diplomasi Birimi’nin yoğun temasları ile insani yardım koridorunun açılması yönünde önemli bir süreç işletildi.

Açılan koridor üzerinden bölgeye yardım sevkiyatı başladı.

İHH, çatışmalar ve zorlu kış koşullarından olumsuz etkilenen, temel ihtiyaçlara erişimde güçlük yaşayan sivillere dağıtılmak üzere Halep’ten Ayn el Arab’a 6 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

TIRLARDA ÇOK SAYIDA YARDIM MALZEMESİ VAR

Yola çıkan tırlarda battaniye, yatak, yorgan, gıda kolisi, ekmek, hazır tüketim gıdaları, bot ve mont yer alıyor.

Yardımların, çatışmalardan etkilenen sivillerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

İHH, çatışmaların sürdüğü bölgelerde zorluk yaşayan sivillere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor. 

Gündem Haberleri